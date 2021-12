Cina, "parata della vergogna" per 4 uomini accusati di aver fatto entrare illegalmente persone nonostante i confini sigillati per il Covid

In Cina quattro persone accusate di aver fatto entrare illegalmente delle persone, nonostante i confini sigillati per via del Covid, sono state fatte sfilare in pubblico per le strade della città di Jingxi, nella provincia di Guangxi. Le immagini, che girano sui social e che hanno scatenato le polemiche, mostrano gli uomini in tute bianche, con appeso al collo un cartello con i loro nomi e foto, tenuti ai lati da due guardie e circondati da poliziotti.