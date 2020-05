Cina: "Non tollereremo la separazione di Taiwan, gli Usa violano le promesse"

Il portavoce dell'Ufficio per gli Affari di Taiwan del governo cinese, Ma Xiaoguang , ha fatto sapere che Pechino "non tollererà mai" la separazione di Taiwan dalla Cina . E secondo il ministero degli Esteri di Pechino le mosse Usa sull'isola "violano le promesse fatte" e inviano un "segnale sabliato alle forze separatiste" locali.

"Gli Usa violano le promesse, danni per la pace" - Così la Cina ha commentato il messaggio di congratulazioni inviato dal segretario di Stato Mike Pompeo alla presidente Tsai Ing-wen, appena insediatasi per il secondo mandato a Taiwan. Pechino, dice il ministro in una nota online, esprime dunque "forte indignazione e condanna" su azioni che "danneggiano gravemente la pace e la stabilità delle relazioni Cina-Usa e intra stretto", prenderà "le necessarie contromisure e gli Usa ne dovranno pagare le conseguenze".