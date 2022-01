Cina, non è in regola con le restrizioni anti-Covid: negato l'accesso in ospedale a una donna incinta, che perde il bimbo

Afp

A una donna in travaglio è stato negato l'accesso all'ospedale Gaoxin di Xi'an, in Cina, perché il suo pass - rilasciato dopo il test Covid - era scaduto da quattro ore. Mentre aspettava l'esito dei controlli anti-virus, ha iniziato a sanguinare. Dopo due ore, è stata ricoverata, ma il bambino è morto. Come riporta il Guardian, dopo l'episodio - avvenuto la notte del primo gennaio - due addetti dell'ospedale e un manager sono stati licenziati.