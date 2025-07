Cina, 44 morti e 9 dispersi per le piogge torrenziali a Pechino

Le piogge torrenziali abbattutesi su Pechino hanno provocato 44 morti e 9 dispersi, tra scenari apocalittici di strade trasformate in impetuosi torrenti e case spazzate via, in aree più defilate della capitale. "A mezzogiorno del 31 luglio, 44 persone (di cui 31 in una casa di cura nel distretto di Miyun) sono morte e nove restano ancora disperse a causa dei disastri avvenuti in tutta la città" nell'ultima settimana, ha annunciato in conferenza stampa Xia Linmao, vicesindaco di Pechino.