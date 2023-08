Cina, i minorenni non potranno navigare sul web di notte | Limiti anche all'uso dello smartphone

Per questo Pechino ha deciso un giro di vite sull'uso del cellulare da parte dei minorenni . A partire dal 2 settembre, chiunque abbia meno di 18 anni non potrà navigare sul web dalle 22 alle 6 di mattina e vedrà limitazioni anche per il solo utilizzo dello smartphone. Le nuove regole, annunciate mercoledì 2 agosto, sono state elaborate dalla Cyberspace Administration of China (Cac), l'ente regolatore cinese del web.

Come detto, per i minorenni è anche previsto un tempo massimo per l'utilizzo dei telefonini, diviso per fasce d'età: 40 minuti al massimo ogni 24 ore sotto gli otto anni e due ore per chi ha 16 o 17 anni. Le regole - che di fatto permettono ai genitori di "aggirare" i limiti qualora lo vogliano, rendendoli quindi più blandi - sono finalizzate a evitare forme di dipendenza da Internet fra i minori e a favorire contenuti web adatti a chi ha meno di 18 anni. L'obiettivo è quello di creare "un ambiente online positivo".