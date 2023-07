Cina, stretta all'export di due elementi rari per i chip

La battaglia per il controllo della tecnologia

La stretta è solo l'ultimo step della battaglia globale per il controllo della tecnologia di produzione di chip vitale per la produzione dei beni più diffusi, dagli smartphone e le auto a guida autonoma ai computer avanzati e alla produzione di armi. La mossa, inoltre, è maturata pochi giorni dopo che l'Olanda ha annunciato nuove restrizioni all'export di alcune apparecchiature (le "stampanti") per produrre i semiconduttori, alla base di una risposta rabbiosa di Pechino. Anche il Giappone e gli Stati Uniti hanno adottato misure simili per limitare l'accesso delle aziende cinesi a chip e attrezzature per la loro produzione.