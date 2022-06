Cina, lanciata ufficialmente la Fujian: la terza portaerei

La Cina ha lanciato ufficialmente la sua terza portaerei alla quale è stato dato il nome di Fujian, la provincia che è di fronte all'isola di Taiwan.

Lo ha riferito il network statale Cctv, ricordando che la nuova unità della marina si aggiunge alla Liaoning e la Shandong, la prima sviluppata tutta in Cina. Il lancio della Fujian è avvenuto con un ritardo di settimane sulla tempistica originaria per l'ondata di Covid-19 che ha colpito Shanghai, portando al lockdown e al blocco delle attività, inclusi i cantieri navali dove è in costruzione.