Cina, la nuova vita di IceBoy: il bambino dai capelli di ghiaccio

Nel gennaio 2018 la sua storia aveva fatto il giro del web e aveva commosso il mondo: il piccolo Wang, 10 anni, ogni giorno doveva infatti percorrere quasi 5 chilometri a piedi, tra freddo e neve, per raggiungere la scuola. E la sua foto, con i capelli completamente ricoperti dal ghiaccio, era diventata virale. Ad un anno di distanza molte cose sono cambiate per il piccolo Wang: le autorità cinesi hanno provveduto a fornire alla sua famiglia una nuova casa, vicina alla scuola, e ora per arrivare bastano dieci minuti.