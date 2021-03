Cina, iniziato processo per spionaggio a cittadino canadese

ansa

E' iniziato il processo a carico di Michael Kovrig, il canadese detenuto da più di due anni in Cina con l'accusa di spionaggio. All'udienza è stato negato dopo più tentativi l'accesso ai giornalisti e soprattutto ai diplomatici, come invece permesso dal diritto internazionale. Un portavoce del tribunale ha citato l'art.188 del codice di procedura penale cinese che impone un processo a porte chiuse per i casi riguardanti "segreti nazionali".