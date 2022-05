Cina in lockdown, italiano a Shanghai: “Non sappiamo quando ne usciremo, siamo prigionieri in casa”

La Cina cerca di contenere la diffusione del Covid con test di massa e isolamento forzato

Il delivery non funziona, il cibo non arriva nelle case

Cris Busetti

. Lockdown totali o parziali coinvolgono oltre 350 milioni di persone in 46 città, ma i casi di Covid continuano ad aumentare. Anche molti italiani sono in quarantena. “- racconta- si compra al doppio o il triplo del prezzo normale, ci sono alcune persone che hanno scelto di vivere per strada per fare i corrieri".

Shanghai è una città blindata -

Le porte dei condomini sono sigillate dall’esterno, i tamponi di controllo vengono effettuati due volte al giorno. Gli animali domestici vengono sottratti ai proprietari, chiusi in reti, uccisi o lasciati morire di stenti.

I positivi, anche se asintomatici, vengono prelevati con la forza e portati nei centri Covid.

Alessandro Pavanello

“Ho vissuto in un centro Covid per sei giorni, - racconta- ero a stretto contratto con altre centinaia di persone in un ambiente molto rumoroso, con scarsa igiene e con luci accese 24 ore su 24".