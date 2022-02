Cina e Russia all'Onu: "Sanzioni unilaterali sono illegali"

agenzia

Mosca e Pechino criticano l'uso delle "sanzioni unilaterali" in una riunione del Consiglio di Sicurezza Onu, mentre Washington le difende. "Solo le sanzioni del Consiglio di Sicurezza sono legali" e rappresentano "uno strumento importante per rispondere alle minacce nel mondo", ha affermato il vice ambasciatore russo al Palazzo di Vetro Dmitry Polyanskiy, presidente di turno dell'organo Onu. Durante l'intervento non è mai stata citata l'Ucraina, dove la Russia rischia sanzioni da Usa ed Europa in caso di invasione.