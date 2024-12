Cina, diffuse immagini del test di volo di un presunto caccia di sesta generazione

Da giovedì circolano su Internet le immagini sfocate di quello che sembra essere il prototipo di un aereo da combattimento cinese di sesta generazione. Le foto mostrano un velivolo da combattimento di grandi dimensioni dal disegno chiaramente avanzato, impegnato in un volo di collaudo sotto scorta di un caccia stealth di quinta generazione J-20. Il ministero della Difesa cinese non ha fornito alcun commento, mentre il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha riferito di essere "a conoscenza dei rapporti". Non ha però dato alcun commento rispetto a quanto già incluso nel suo rapporto annuale sulla forza militare cinese, già pubblicato all'inizio di questo mese.