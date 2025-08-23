Logo Tgcom24
ROTTO UN CAVO D'ACCIAIO

Ponte in costruzione crollato sul fiume Giallo in Cina, si aggrava bilancio: 12 operai morti

23 Ago 2025 - 17:26
È di almeno dodici operai morti e di altri quattro dispersi il bilancio del crollo, in Cina, di un ponte ferroviario in costruzione sul fiume Giallo, nella provincia nord-occidentale del Qinghai. Lo riportano i media di Stato cinesi secondo i quali un cavo d'acciaio si sarebbe spezzato durante un'operazione di tensionamento. Per cercare i dispersi sono state mobilitate diverse barche oltre a un elicottero e ad alcuni robot. Il ponte, lungo 1,6 chilometri, si trova 55 metri sopra la superficie del fiume. 

