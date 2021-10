Cina contro visita delegazione Parlamento Ue a Taiwan

ansa

La Cina ha espresso la sua irritazione per la visita che una delegazione del Parlamento Ue farà la prossima settimana a Taiwan. "Non avere scambi ufficiali in alcuna forma con le autorità di Taiwan è parte essenziale dell'adesione al principio della 'Unica Cina' - fa sapere Pechino -. Il Parlamento europeo è un organo ufficiale dell'Ue e se inviasse deputati in visita a Taiwan minerebbe il sano sviluppo delle relazioni Cina-Ue".