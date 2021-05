Cina, celebrò Tienanmen: Joshua Wong condannato a 10 mesi

-afp

Joshua Wong è stato condannato a 10 mesi di reclusione per la partecipazione alla veglia del 4 giugno 2020 in ricordo delle vittime della repressione di Piazza Tienanmen. Tra i volti più noti del fronte pro-democrazia dell'ex colonia britannica, Wong sta scontando la pena detentiva di 13 mesi e mezzo per un'altra manifestazione non autorizzata relativa alle proteste di massa del 2019.