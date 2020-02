Cina, bimba di 17 giorni guarisce dal coronavirus: è la più giovane a essersi ripresa

I medici le hanno diagnosticato il virus il giorno stesso in cui è nata. "Xiao Xiao aveva un'infezione alle vie respiratorie e lievi danni al miocardio", ha affermato il dott. Zeng Lingkong, del Dipartimento di Neonatologia dell'ospedale.

Poiché i sintomi della piccola non erano evidenti, i medici hanno deciso di non darle antibiotici e di lasciarle superare il virus autonomamente. "Non aveva evidenti difficoltà respiratorie, non ha tossito o avuto la febbre, quindi le abbiamo somministrato solo un trattamento per le sue condizioni miocardiche", ha detto Zeng.

Finalmente, venerdì 21 febbraio, dopo tre test negativi, le è stato permesso di tornare a casa. Zeng ha assicurato che la bambina si è completamente ripresa dal coronavirus e dalle sue malattie cardiache. "Qui è persino cresciuta e ingrassata", ha aggiunto.

I medici in Cina temono la possibilità che l'infezione possa essere trasmessa dalle madri ai loro bambini nell'utero. All'inizio di febbraio, a Wuhan, a un bambino nato da una paziente affetta da coronavirus è stata diagnosticata la malattia 30 ore dopo il parto della donna. "Questo ci ricorda di prestare attenzione a una potenziale nuova via di trasmissione del coronavirus: la trasmissione verticale da madri a bambini", aveva detto Zeng in quell'occasione.