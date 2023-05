Cina, battuta contro l'esercito: due milioni di multa e show sospeso per il comico Li Haosh

La frase si riferiva al comportamento dei suoi cani quando li ha visti inseguire uno scoiattolo, affermando che gli hanno ricordato il motto dell'esercito: "Altri cani che vedi ti farebbero pensare che sono adorabili. Questi due cani mi hanno solo ricordato..."lavora con classe, combatti e vinci le battaglie", questa la battuta incriminata. In una registrazione audio condivisa sul social Weibo , si poteva ascoltare chiaramente il pubblico ridere, ma ciò ha finito per creare ancora più polemiche contro Li.

Il comico sparito dai social

"Non permetteremo mai a nessuna azienda o individuo di utilizzare la capitale cinese come palcoscenico per calunniare arbitrariamente la gloriosa immagine del PLA", ha affermato il ministero culturale cinese in una nota. Il contratto del comico è stato rescisso, mentre gli spettacoli della compagnia sono stati sospesi in tutta la capitale. Dopo i fatti Li si è scusato tramite un messaggio pubblicato sul proprio profilo Weibo dove oltre a scusarsi afferma che si sarebbe assunto le proprie responsabilità e che avrebbe riflettuto sulle proprie azioni. Da quel momento il suo account è stato disattivato.