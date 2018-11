Cina, auto falcia un gruppo di bambini davanti a una scuola: almeno cinque morti

Nella città cinese di Huludao un'auto in corsa è finita su una folla di bambini fuori da una scuola uccidendone almeno 5 e ferendone 18. In un video di una telecamera di sicurezza si vede la macchina cambiare corsia di percorrenza finendo contro i bimbi. L'autista è stato fermato: non è ancora chiaro se si sia trattato di un attacco deliberato.