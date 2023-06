Cina, l'ambasciatore in Usa protesta per i giudizi di Biden su Xi

L'ambasciatore della Cina negli Usa, Xie Feng, accusa Joe Biden per le valutazioni sul presidente Xi Jinping.

Xie ha infatti presentato "solenni dichiarazioni e forti proteste agli alti funzionari della Casa Bianca e del Dipartimento di Stato americano" in seguito ai commenti del leader statunitense, che ha paragonato il suo omologo cinese a un "dittatore". E' quanto si legge in una dichiarazione della rappresentanza diplomatica di Pechino, che esorta "la parte statunitense a intraprendere immediatamente azioni serie per annullare l'impatto negativo" della vicenda e "ad onorare i propri impegni. Altrimenti, dovrà sopportarne tutte le conseguenze".