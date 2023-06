Cina, Abu Mazen in visita: in programma incontro con Xi Jinping

E' arrivato in Cina il presidente palestinese Abu Mazen.

Lo riferiscono i media statali cinesi, in un momento in cui Pechino lavora per accrescere la sua influenza diplomatica in Medio Oriente. Abu Mazen rimarrà nella Repubblica popolare fino a venerdì, per la sua quinta visita ufficiale nel Paese asiatico. Secondo l'agenzia di stampa ufficiale palestinese Wafa, Abbas dovrebbe incontrare il presidente Xi Jinping. I due "si scambieranno i loro punti di vista sui recenti sviluppi nel territorio palestinese così come su questioni regionali e internazionali di interesse comune", secondo Wafa.