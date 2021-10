Cina a Biden: su Taiwan nessun margine per compromessi

-afp

La Cina risponde a Joe Biden, invitando alla cautela e sottolineando che su Taiwan "non ci sono margini per compromessi". In un dibattito serale trasmesso sulla Cnn, il presidente americano giovedì aveva ribadito l'impegno degli Stati Uniti a difendere Taiwan da un'eventuale aggressione di Pechino che considera l'isola una regione ribelle, parte "integrante e indissolubile" del suo territorio, da riunificare anche con la forza.