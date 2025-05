Cile, tornado nel sud: 19 feriti, migliaia di case senza luce

Il sud del Cile è stato colpito da un violento tornado nella serata del 25 maggio, che ha provocato gravi danni in una vasta area del Paese. Diciannove le persone rimaste ferite dopo il passaggio di una tempesta che viaggiava fra i 138 e i 187 chilometri orari e che ha lasciato senza elettricità più di 13mila abitazioni. Il servizio è stato ripristinato nell'85 per cento di queste, mentre 5mila sono ancora senza luce. L'esercito è accorso nelle zone colpite per prestare i soccorsi e sgomberare le macerie.