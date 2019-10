Cile, salgono a 1.500 gli arresti in tutto il Paese

Almeno 11 le persone rimaste uccise - Il sindaco della regione Metropolitana di Santiago del Cile, Karla Rubilar, ha confermato che il bilancio delle proteste degli ultimi giorni ha raggiunto le 11 vittime, rimaste uccise durante gli episodi di saccheggi in diverse zone di Santiago. Cinque uomini sono morti per via di un incendio in un magazzino di un'azienda tessile, quattro in supermercati e due in un negozio di prodotti per l'edilizia. Rubilar ha detto che "sebbene sia una giornata complessa, una giornata difficile", le persone "possono muoversi con maggiore normalità".

Scontri e proteste in Cile, imposto il coprifuoco a Santiago e dintorni: 10 morti durante saccheggi

Il Paese ritorna lentamente alla normalità - Alcune filiali bancarie sono state riaperte nella zona est della capitale cilena, mentre i supermercati sono praticamente chiusi e pochissime persone viaggiano in città, soprattutto dopo che le attività educative sono state sospese nell'area metropolitana di Santiago.

Bachelet: "Urgente dialogo, indagini indipendenti su violenze" - "L'uso della retorica infiammatoria servirà solo ad aggravare ulteriormente la situazione e rischia di generare una paura diffusa", "è necessario un dialogo aperto e sincero da parte di tutti gli attori interessati per aiutare a risolvere questa situazione, compreso un esame approfondito della vasta gamma di questioni socioeconomiche alla base dell'attuale crisi". Lo ha dichiarato l'Alta commissaria per i diritti umani delle Nazioni unite, Michelle Bachelet, esortando tutti gli attori della società politica e civile in Cile a impegnarsi in un dialogo immediato e a evitare di polarizzare ulteriormente la situazione con parole o azioni, a seguito della violenza e dei disordini. Bachelet ha anche chiesto "indagini indipendenti" per le violenze avvenute nel corso delle proteste.

Amnesty denuncia violazione diritti e arresti arbitrari - Amnesty International ha sollecitato il presidente cileno Sebastián Piñera a garantire il rispetto dei diritti umani durante lo stato d'emergenza, sottolineando che questa decisione, con cui si affidano alle forze armate funzioni di mantenimento dell'ordine pubblico, non fa che

aumentare i rischi che si commettano violazioni. Lo si legge in un comunicato dell'organizzazione a tutela dei diritti umani. "Già nei giorni scorsi, nel contesto delle proteste contro l'aumento del prezzo dei trasporti pubblici, le forze di sicurezza hanno impiegato forza eccessiva e sono stati segnalati arresti arbitrari di manifestanti", denuncia Amnesty. "Invece di reprimere le proteste, il governo cileno dovrebbe trovare soluzioni alle richieste provenienti dalle proteste e indagare su tutte le denunce di violazioni dei diritti umani segnalate nel corso delle manifestazioni", ha dichiarato Erika Guevara-Rosas, direttrice di Amnesty International per le Americhe.