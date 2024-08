Cile, nuova ondata di violenza a Santiago: 8 omicidi in 48 ore

In Cile, nonostante gli sforzi del governo nazionale, non cede l'ondata di violenza criminale che terrorizza la capitale Santiago ormai da alcuni mesi. Dopo il fine settimana nero del 20-21 luglio, quando si registrarono 16 omicidi in 48 ore, una nuova scia di sangue ha contraddistinto l'ultimo fine settimana, con 8 omicidi commessi tra sabato e domenica nella regione metropolitana. La dinamica delle uccisioni rimanda ancora nella maggior parte dei casi a circostanze riconducibili a rese dei conti tra membri della criminalità organizzata.