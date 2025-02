Cile, oltre mille anni di carcere per un aguzzino di Pinochet

La Corte suprema del Cile ha confermato una nuova condanna a 15 anni di carcere per Miguel Krassnoff Martchenko, ex brigadiere dell'esercito e uno degli agenti più temuti della dittatura di Augusto Pinochet, che ha accumulato 1.047 anni di carcere per una serie di condanne per violazioni dei diritti umani. Nato in Austria nel 1946, l'ex militare emigrò in Cile insieme alla madre quando aveva due anni. Con il soprannome di "il Russo", è stato condannato per oltre 25 rapimenti e il numero delle sue vittime, per tortura e sparizione, è indeterminato. È detenuto da oltre un decennio nel carcere speciale per ex militari di Punta Peuco, responsabili di violazioni dei diritti umani, situato alla periferia di Santiago.