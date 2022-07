Cile, l'azienda gli accredita 330 volte lo stipendio: lui incassa e scappa

Un errore umano dietro il maxi-accredito

Il fatto è accaduto il 30 maggio nel Consorcio produttori Industrial de Alimentos (Cial), uno dei maggiori di salumi in Cile. Il lavoratore aveva informato il vicedirettore, spiegandogli di aver ricevuto 330 volte il salario spettante. Il Dipartimento delle risorse umane, che aveva già notato casualmente l'errore, ha chiesto al dipendente di attivarsi per le restituzione della somma non dovuta.



Inizialmente l'uomo si è mostrato collaborativo, ma il giorno successivo l'ufficio finanziario del consorzio si è accorto che l'atteso rimborso non c'è stato. Gli amministrativi n on sono riusciti a contattare il dipendente. Lui non ha fatto nulla per farsi rintracciare, ignorando telefonate e messaggi WhatsApp dall'azienda. Così per tre giorni. E ovviamente non ha restituito i soldi. In compenso ha comunicato all'azienda le proprie dimissioni.

La denuncia -