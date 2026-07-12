Cile, ex militare si schianta con l'auto su un mercato all'aperto: diversi morti e feriti
Non c'è ancora un numero preciso riguardo le vittime, ma i media locali ne riportano almeno sei. "L'intero Paese è in lutto", dice il presidente Kast
© Afp
Un membro fuori servizio della Marina, alla guida di un'auto privata, si è schiantato contro un mercato all'aperto nella città costiera di Viña del Mar. È quanto successo in Cile nella giornata di domenica 12 luglio. La Marina cilena ha diffuso un comunicato per annunciare la notizia e non ha fornito un numero preciso delle vittime. Secondo i media locali però sarebbero almeno sei i morti e sette i feriti. Le cause dell'incidente, che per il presidente del Paese José Antonio Kast "ha mandato tutti in lutto", sono ancora da verificare.
La dinamica
Diverse foto e diversi video dell'incidente circolano in rete e mostrano un'auto bianca arrivare improvvisamente a grande velocità sul mercato all'aperto. Altri video mostrano l'autista che viene portato di corsa verso un'auto della polizia, mentre i passanti inferociti lo inseguono urlando. Il colonnello Jorge Guaita, prefetto di polizia di Viña del Mar, ha dichiarato ai giornalisti che l'autista afferma di non ricordare nulla e che le cause dell'incidente sono ancora da accertare.
Il messaggio del presidente
"Le testimonianze di chi ha assistito all'incidente indicano che il veicolo viaggiava nella direzione corretta del traffico, ad alta velocità", ha dichiarato Guaita, aggiungendo che, una volta salito sul marciapiede, il veicolo ha effettuato una testacoda. "Fortunatamente, la fermata dell'autobus lo ha fermato. Altrimenti, avrebbe potuto proseguire e causare danni ancora maggiori", ha aggiunto il prefetto. Sul tragico incidente è interventuto anche il presidente del Cile Kast, che su X ha scritto: "La tragedia di Viña del Mar ha gettato l'intero Paese nel lutto. Esprimo le mie condoglianze alle famiglie delle vittime e il mio sostegno ai feriti. Tutte le istituzioni statali si stanno adoperando per assistere le persone colpite e per accertare con la massima chiarezza le responsabilità di questo doloroso evento".