Cile, ex militare si schianta con l'auto su un mercato all'aperto: diversi morti e feriti

"Le testimonianze di chi ha assistito all'incidente indicano che il veicolo viaggiava nella direzione corretta del traffico, ad alta velocità", ha dichiarato Guaita, aggiungendo che, una volta salito sul marciapiede, il veicolo ha effettuato una testacoda. "Fortunatamente, la fermata dell'autobus lo ha fermato. Altrimenti, avrebbe potuto proseguire e causare danni ancora maggiori", ha aggiunto il prefetto. Sul tragico incidente è interventuto anche il presidente del Cile Kast, che su X ha scritto: "La tragedia di Viña del Mar ha gettato l'intero Paese nel lutto. Esprimo le mie condoglianze alle famiglie delle vittime e il mio sostegno ai feriti. Tutte le istituzioni statali si stanno adoperando per assistere le persone colpite e per accertare con la massima chiarezza le responsabilità di questo doloroso evento".