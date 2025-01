Sono 51 i minori, tra bambini e adolescenti, morti nel 2024 in Cile a causa dell'uso di armi da fuoco. Si tratta della cifra più alta degli ultimi 20 anni. Lo segnala il Garante per i minori, dopo un nuovo episodio in cui un bambino di undici anni è stato raggiunto da un colpo di pistola lunedì notte durante una partita di calcio nella città di Peñaflor, alla periferia della regione metropolitana di Santiago. La cifra supera di gran lunga i 42 decessi avvenuti nel 2023.