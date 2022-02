Cigiordania, 17enne palestinese ucciso in scontri con forze israeliane

Un palestinese di 17 anni è stato ucciso dalle forze israeliane in scontri vicino a Jenin, in Cisgiordania.

Il ministero della Salute palestinese ha reso noto che Mohamed Abou Salah è morto nel villaggio di Silat al-Harithiya. In un comunicato, l'esercito israeliano ha affermato di essere entrato nel villaggio "per demolire l'edificio dove risiedeva il terrorista Muhammad Jaradat", specificando che quest'ultimo era stato accusato del recente omicidio a colpi di pistola di un colono israeliano in Cisgiordania.