Ciclone Freddy, Onu: almeno 14 morti in Madagascar e Mozambico

In seguito al ciclone Freddy, almeno 14 persone sono morte, 7 in Madagascar e 7 in Mozambico.

Lo riferisce l'ultimo rapporto dell'Ufficio dell'Onu per gli Affari umanitari citato dalla Bbc. Anche il numero delle persone colpite dal ciclone è salito a 383.000, di cui 226.000 in Madagascar e oltre 163.300 in Mozambico, continua il rapporto.