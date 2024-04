Ciad, gli Stati Uniti ritireranno i loro soldati

Gli Stati Uniti ritireranno temporaneamente i propri soldati dal Ciad.

Lo ha annunciato il Pentagono pochi giorni dopo aver accettato il ritiro di altre forze Usa dal confinante Niger. Gli Stati Uniti hanno nel Paese africano circa cento militari impegnati nella lotta contro il jihadismo. "Si tratta di un passaggio temporaneo nell'ambito di una revisione in corso della nostra cooperazione in materia di sicurezza, che riprenderà dopo le elezioni presidenziali in Ciad del 6 maggio", hanno spiegato fonti americane.