Cia lancia l'allarme: "La Cina pronta a invadere Taiwan entro il 2027" | Ma la "lezione" ucraina alla Russia fa dubitare Xi Jinping

Programma nucleare iraniano avanza rapidamente

"Non vediamo prove che abbiano deciso di riprendere il programma di armamento, ma anche le altre dimensioni di questa sfida, credo, stanno crescendo a un ritmo preoccupante". Lo ha detto il direttore della Cia, William Burns, in un'intervista televisiva a "Face the Nation" della CBS. "Per quanto ne sappiamo, non crediamo che il leader supremo dell'Iran abbia ancora deciso di riprendere il programma di armamento che, a nostro avviso, è stato sospeso o interrotto alla fine del 2003", ha spiegato Burns. "Ma le altre due gambe dello sgabello - ha aggiunto Burns -, cioè i programmi di arricchimento, sono ovviamente avanzati molto, sapete, nel corso degli ultimi due anni". Ha osservato inoltre che gli iraniani "si sono spinti molto avanti, al punto che sarebbe solo questione di settimane prima che possano arricchirsi al 90 per cento, se decidessero di oltrepassare quella linea. Inoltre, in termini di sistemi missilistici, la loro capacita' di consegnare un'arma nucleare una volta che l'hanno sviluppata, è anch'essa progredita".