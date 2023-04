Chiuso il riconteggio in Wisconsin, confermata la vittoria di Trump

La vittoria di Donald Trump in Wisconsin è confermata dal riconteggio dei voti.

Trump ha battuto Hillary Clinton conquistando 22.000 voti in più. Il riconteggio dei voti era stato chiesto dalla candidata dei verdi, Jill Stein, che ha provato, senza successo, a chiedere anche il riconteggio delle schede anche in Michigan e Pennsylvania. Il ricalcolo in Wisconsin non ha rivelato problemi o tentativi di hackeraggio.