Giornata di lutto nazionale in Francia per la morte di Jacques Chirac, l'ex presidente scomparso giovedì a 86 anni. Le bandiere dei palazzi governativi sono a mezz'asta e alle 15 un minuto di silenzio sarà osservato in tutti gli edifici pubblici, in particolare le scuole. In mattinata c'è stata la celebrazione funebre, strettamente privata, agli Invalides, poi il trasporto del feretro a Saint-Sulpice, per la messa solenne.