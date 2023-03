Chicago, vigile del fuoco interviene nell'incendio di casa sua: morti la moglie e i suoi tre figli

Walter Stewart si è precipitato con i colleghi sul posto, ma era troppo tardi. Non ha potuto salvare i suoi cari nonostante sia riuscito a portarli fuori dall'abatizione in fiamme. I bambini avevano 2, 7 e 9 anni

I soccorsi - Le squadre di emergenza e Walter erano riusciti a portare le vittime subito in ospedale. Ma non è bastato. Sua moglie, Summer Day-Stewart, 36 anni, è morta dopo due giorni, il loro figlio di 7 anni, Ezra Stewart, qualche giorno dopo. Poche ore ancora e la stessa tragica sorte è toccata agli altri bue bambini: uno di 2 e l'altra di 9 anni.

L'incendio - Le fiamme sarebbero partite dalla cucina della casa, anche se le indagini sono ancora in corso per capire come siano divampate. Nel'abitazione è stato trovato anche un animale domestico deceduto. Ignite the Spirit, un ente di beneficenza dei vigili del fuoco di Chicago, ha istituito un fondo per sostenere la famiglia. Una fonte dei vigili del fuoco ha detto al Chicago Sun-Times che Stewart ha accettato di donare gli organi di tutti e quattro i membri della famiglia per poter dare una speranza di vita a chi ha- bisogno di un trapianto.