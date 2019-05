Chicago sotto shock: 19enne incinta al nono mese attirata in trappola e uccisa per rubarle il bambino

E' una storia horror quella che arriva da Chicago. Una 19enne, Marlen Ochoa-Lopez, incinta al nono mese, è stata attirata in una trappola ed è stata uccisa per prelevare dal suo grembo il bambino e far credere che fosse il figlio partorito da un'altra donna. In tre sono finiti in manette, mentre il piccolo si trova in ospedale in gravissime condizioni. Marlen era scomparsa venti giorni fa ed è stata ritrovata morta in un bidone dell'immondizia.