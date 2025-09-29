Chi è Maia Sandu, la presidente della Moldavia che sfida Mosca e guarda all'Europa

Nata sotto l'URSS, formata a Harvard, cresciuta tra le sfide di un Paese diviso tra Russia ed Europa: Maia Sandu è oggi il volto della Moldavia che vuole cambiare. Prima donna presidente della Repubblica moldava, ha costruito una leadership centrata su riforme strutturali, contrasto alla corruzione e integrazione con l'Unione Europea. Osteggiata da Mosca e contestata dai partiti interni filo‑russi, ha comunqUe ottenuto la rielezione nel 2024 e, grazie al successo alle recenti legislative, è pronta a rafforzare la sua agenda europea. Ma chi è davvero la leader che ha spostato l'asse geopolitico della Moldavia?