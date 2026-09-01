Ceuta, allarme violenze sessuali contro i migranti: "Quasi una al giorno"

Degli otto presunti autori già identificati dalle forze dell'ordine, quattro sono cittadini marocchini, tre spagnoli e uno belga. Tutte le vittime sono donne, a eccezione di un uomo appartenente alla comunità Lgbtq+. L'autorità giudiziaria ha registrato anche un caso di una violenza di gruppo. "La situazione è preoccupante, si verifica quasi una violenza sessuale al giorno", ha avvertito la procuratrice capo di Ceuta, Silvia Rojas, in un'intervista a El Paìs. Rojas ha rimarcato che la città autonoma è sull'orlo del collasso e che l'unica soluzione per alleviare la pressione sul sistema giudiziario è trasferire i minori nella Spagna continentale.