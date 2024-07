Nuovo rinvio per l'apertura dei centri migranti italiani in Albania. In visita nel Paese a giugno, Giorgia Meloni aveva indicato il primo agosto come il giorno dell'entrata in funzione delle strutture. Ma in realtà servirà ancora qualche settimana perché i centri possano attivarsi, ha detto pochi giorni fa il sottosegretario Alfredo Mantovano, spiegando che i ritardi sono dovuti a "rallentamenti" nei lavori.