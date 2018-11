Putin: "Uno sviluppo positivo la proposta di esercito europeo" - L'Europa, ha spiegato il capo del Cremlino, "è una formazione economica potente, un'unione economica potente e, in generale, è abbastanza naturale che voglia essere indipendente, autonoma, sovrana nel campo della difesa e della sicurezza" e l'idea di un esercito europeo è "uno sviluppo positivo in termini di rafforzamento di un mondo multipolare". L'idea di una forma armata europea (definita invece da Trump "un insulto" agli Stati Uniti), ha precisato Putin, gli era già stata presentata in passato dall'ex presidente francese Jacques Chirac. Putin: "Sensata l'idea di Macron di un esercito europeo" - Sull'idea di Macron di un esercito europeo è intervenuto Vladimir Putin, che, secondo quanto riferisce la Tass, ha dichiarato che si tratta di un'ipotesi "sensata" e che si inserisce "in un processo positivo".



Putin ha poi detto di avere intenzione di incontrare Trump a margine del G20 in Argentina. "Ci siamo solo salutati, la cerimonia era organizzata in modo che non potessimo parlarci, abbiamo solo guardato". Ha aggiunto che i leader hanno concordato "di non violare la programmazione del ricevimento", e, "su loro richiesta, non organizzare incontri qui"



Macron: "Costruire sulle nostre speranze" - Durante la cerimonia di commemorazione, Macron ha invece affermato che dobbiamo "costruire sulle nostre speranze piuttosto che giocare sulle nostre paure l'uno contro l'altro", parlando alla platea all'Arco di Trionfo, dove spiccavano i presidenti di Usa e Russia Trump e Putin. In prima fila, tra le decine di capi di Stato e di governo presenti, per l'Italia c'era il nostro presidente Sergio Mattarella.