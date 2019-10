Catalogna, scontri tra polizia e manifestanti a Barcellona

Torna la tensione a Barcellona dove si sono verificati scontri tra manifestanti e polizia nella zona della via Laietana, durante la manifestazione indipendentista che ha visto l'adesione di oltre 350mila persone. Secondo quanto scrive La Vanguardia web, gli agenti hanno caricato i manifestanti che lanciavano oggetti. I Mossos, la polizia catalana, hanno chiesto di non avvicinarsi alla zona.

Gruppi di manifestanti hanno eretto barricate e acceso fuochi in mezzo a diverse strade del centro di Barcellona, come sul Paseo de Gracia e nella via Pau Claris. La polizia è intervenuta per disperderli. Ci sarebbero stati finora quattro feriti, mentre la polizia ha parlato di tre persone arrestate.