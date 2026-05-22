Annullato il pronunciamento della Corte d'appello

Caso Zambelli, la Cassazione nega estradizione in Brasile per il primo processo

A giugno esame del secondo e ultimo processo dell'ex deputata brasiliana

22 Mag 2026 - 22:48
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La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio il precedente pronunciamento della Corte d'appello di Roma, quindi ha negato l'estradizione in Brasile all'ex deputata brasiliana Carla Zambelli, riguardo al primo processo a suo carico, sulla violazione dei sistemi informatici del Consiglio Nazionale della Giustizia (Cnj). La Cassazione a giugno dovrà valutare se concedere o meno l'estradizione per il secondo processo a carico della Zambelli, per cui venne condannata a cinque anni e tre mesi per avere inseguito a mano armata nelle strade di San Paolo un sostenitore di Luiz Inacio Lula da Silva alla vigilia del ballottaggio presidenziale del 2022.

Arrestata nel giugno 2025 a Roma

 L'ex deputata italo-brasiliana, esponente di spicco del partito dell'ex presidente Bolsonaro, era stata arrestata a Roma nell'appartamento in cui si nascondeva assieme al marito. La Zambelli era ricercata dall'interpol, inseguita da un mandato di cattura internazionale. All'epoca fu il leader dei verdi Bonelli a rivelare al questore l'indirizzo dove è stata trovata l'ex deputata brasiliana: "Ho fatto il mio dovere da cittadino" disse.

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