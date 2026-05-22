Caso Zambelli, la Cassazione nega estradizione in Brasile per il primo processo

L'ex deputata italo-brasiliana, esponente di spicco del partito dell'ex presidente Bolsonaro, era stata arrestata a Roma nell'appartamento in cui si nascondeva assieme al marito. La Zambelli era ricercata dall'interpol, inseguita da un mandato di cattura internazionale. All'epoca fu il leader dei verdi Bonelli a rivelare al questore l'indirizzo dove è stata trovata l'ex deputata brasiliana: "Ho fatto il mio dovere da cittadino" disse.