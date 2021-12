Caso Peng Shuai, la Wta sospende tutti i tornei di tennis in Cina

La Women's Tennis Association (Wta), l'associazione che riunisce le giocatrici professioniste di tennis di tutto il mondo, ha annunciato la "sospensione di tutti i tornei in Cina". La decisione è stata presa a seguito del caso della tennista Peng Shuai, la 35enne tennista cinese, ex numero uno del mondo nel doppio femminile, al centro di preoccupazioni a livello internazionale dopo la sua scomparsa dalla scena pubblica per settimane.