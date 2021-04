Caso Weinstein, ricorso in appello contro la sentenza: chiesto un nuovo processo

ansa

Harvey Weinstein, il produttore di Hollywood condannato a 23 anni per stupro, ha fatto ricorso in appello e ha chiesto un nuovo processo. I suoi legali hanno precisato che diverse donne che lo avevano accusato non avrebbero mai dovuto essere autorizzate a testimoniare. Le accusatrici avrebbero infatti portato la giuria a concentrarsi sulla lunga storia delle accuse a carico del loro assistito invece che sulle accuse dibattute nel processo.