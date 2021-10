Caso Taiwan, Xi: "Questione interna, ma riunificazione ci sarà"

Ansa

Quella di Taiwan è "una questione interna alla Cina e non ammette interferenze esterne". Così il presidente cinese, Xi Jinping, torna sul problema dopo le tensioni degli ultimi giorni, sottolineando che "chiunque voglia tradire e separare il Paese sarà giudicato dalla storia e non farà una buona fine". E, in ogni caso, "la riunificazione completa del nostro Paese ci sarà e potrà essere realizzata".