Caso Regeni, Di Maio: "Abbiamo sensibilizzato i partner Ue e Onu sulla richiesta della verità"

L'esponente M5s ha sottolineato come l'azione del governo per sensibilizzare Il Cairo sia stata incessante, cercando di sollecitare le autorità egiziane a riavviare il dialogo giudiziario, fornendo massima collaborazione agli inquirenti italiani. Eppure "i progressi ultimamente ottenuti risultano insufficienti". Nonostante questo secondo il ministro è stata importante l'azione compiuta dall'Ambasciatore italiano al Cairo, Giampaolo Cantini.

"Cairo rimane un interlocutore ineludibile in una pluralità di settori di collaborazione. I rapporti con l'Egitto non potranno svilupparsi nella loro pienezza fino a quando non sarà fatta piena luce su quanto è accaduto - ha affermato Luigi Di Maio - anche per questo abbiamo sensibilizzato i nostri partner in sede di Unione Europea e Nazioni Unite sulle nostre richieste di giustizia e verità"