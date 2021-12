Caso Peng Shuai, nuovo video della tennista cinese: "Mai accusato nessuno di stupro"

In precedenza Qingqing Chen, giornalista del Global Times, testata in lingua inglese di proprietà del governo cinese, aveva pubblicato su Twitter un video di appena sette secondi in cui l'ex numero uno del mondo in doppio parla con l'ex stella Nba Yao Ming.

Secondo il sito del canale tv Cgtn, l'incontro sarebbe avvenuto nel corso di un evento promozionale dello sci di fondo in vista dei Giochi di Pechino che si è svolto sabato 18 dicembre.

Sempre su Twitter sono state pubblicate anche delle foto di Peng insieme alla campionessa olimpica di vela Xu Lijia e al due volte oro olimpico nel tennis-tavolo Wang Liqin.

Leggi Anche Caso Peng Shuai, la Wta sospende tutti i tornei di tennis in Cina

Nelle scorse settimane la Wta ha chiesto prove tangibili e indipendenti che Peng non sia sottoposta a coercizioni di alcun tipo e l'avvio di un'indagine imparziale sulle sue accuse. Non essendo accaduto, il Ceo Steve Simon ha sospeso tutti i tornei in Cina nel 2022.