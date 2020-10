Caso Navalny, la Russia: "Le sanzioni dell'Ue arrivano senza prove"

La Russia "non è più sorpresa dal fatto che l'Unione europea "agisca senza un giusto processo" nell'imporre sanzioni per il caso dell'oppositore Alexei Navalny. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Sergej Lavrov, aggiungendo: "Abbiamo sentito dichiarazioni, minacce e avvertimenti che sarebbero state imposte sanzioni e le persone che sarebbero state esposte a queste punizioni per l'avvelenamento di Navalny sono state identificate".