Caso Kurz, presidente Austria: in discussione capacità azione governo

"La capacità di azione del governo è stata messa in discussione". Lo ha detto il presidente austriaco Alexander Van der Bellen in merito all'attuale situazione politica alla luce dell'inchiesta sul cancelliere Sebastian Kurz da parte della procura anti-corruzione. "Non è compito del presidente dare consigli, ma garantire un governo stabile. Osserverò come un falco il rispetto l'integrità delle istituzioni", ha aggiunto.