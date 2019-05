Caso Huawei, anche la giapponese Panasonic ferma le forniture dopo il bando Usa

La giapponese Panasonic ha annunciato di aver sospeso le spedizioni di alcuni componenti alla Huawei , per rispettare le restrizioni statunitensi sull'azienda cinese accusata di essere coinvolta in attività contrarie alla sicurezza nazionale "Panasonic ha comunicato ai suoi dipendenti di interrompere le transazioni con Huawei e le sue 68 filiali coperte dal bando degli Stati Uniti", spiega la società in una nota.

Panasonic non ha grandi siti di produzione di componenti negli Usa, ma ha affermato che il bando si applica alle merci che hanno almeno il 25% di tecnologie o materiali originati negli Stati Uniti. L'azienda giapponese, che produce un'ampia gamma di dispositivi per smartphone, automobili e apparecchiature per l'automazione industriale, ha rifiutato di commentare quali specifici componenti siano soggetti al divieto e dove vengano prodotti.



Huawei: "Lancio sistema operativo possibile in autunno" - Il sistema operativo "made in Huawei", dopo lo stop di Google su Android, sarà lanciato al più presto in autunno e non oltre la primavera del 2020. E' quanto ha detto Richard Yu, capo della divisione consumer business del colosso di Shenzhen, a conferma delle indiscrezioni che circolano da ieri sui media cinesi. La mossa, scrive il Global Times, "riflette la strategia di Huawei di diventare indipendente e trovare soluzioni alternative" alle forniture di componenti hi-tech dopo l'ultima stretta alla vendita decisa dagli Usa.